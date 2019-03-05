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    У Росії підліток відкрив стрілянину із пневматичного пістолета: п'ятеро поранених

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    У Росії підліток відкрив стрілянину із пневматичного пістолета: п'ятеро поранених

    За даними правоохоронців, усі поранені – школярі, 15-річний учень завдав їм «травми м'яких тканин»

    У Краснодарському краї Росії підліток відкрив стрілянину із пневматичного пістолета по учнях школи №10 станиці Ахтанізовська, повідомило агентство «Интерфакс», посилаючись на поінформоване джерело.

    Співрозмовник агентства повідомив, що незначні поранення дістало п'ятеро учнів.

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    Джерело в адміністрації Темрюкського району розповіло, що інцидент стався 4 березня. Учень 2004 року народження приніс пневматичний пістолет із собою, але не діставав його під час уроків. Після занять біля школи у нього виник конфлікт з однолітками, імовірно, через гроші. Підліток дістав пістолет і почав стріляти.

    Потім він викинув пістолет у каналізацію.

    У прес-службі регіонального МВС заявили агентству, що поліція проводить перевірку за фактом конфлікту між підлітками.

    За даними правоохоронців, 15-річний учень завдав школярам «травми м'яких тканин».

    Джерело: Гордон

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