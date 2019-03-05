У Росії підліток відкрив стрілянину із пневматичного пістолета: п'ятеро поранених
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За даними правоохоронців, усі поранені – школярі, 15-річний учень завдав їм «травми м'яких тканин»
У Краснодарському краї Росії підліток відкрив стрілянину із пневматичного пістолета по учнях школи №10 станиці Ахтанізовська, повідомило агентство «Интерфакс», посилаючись на поінформоване джерело.
Співрозмовник агентства повідомив, що незначні поранення дістало п'ятеро учнів.
Джерело в адміністрації Темрюкського району розповіло, що інцидент стався 4 березня. Учень 2004 року народження приніс пневматичний пістолет із собою, але не діставав його під час уроків. Після занять біля школи у нього виник конфлікт з однолітками, імовірно, через гроші. Підліток дістав пістолет і почав стріляти.
Потім він викинув пістолет у каналізацію.
У прес-службі регіонального МВС заявили агентству, що поліція проводить перевірку за фактом конфлікту між підлітками.
За даними правоохоронців, 15-річний учень завдав школярам «травми м'яких тканин».
Джерело: Гордон