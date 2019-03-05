Рада Європи стурбована тим, що росіяни все більше ненавидять українців



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У Росії значно зріс рівень нетерпимості до українців

Зростання нетерпимості почалося з окупації Криму та війни на Донбасі

Рівень нетерпимості в РФ України значно зріс із 2014 року після окупації Криму та війни на Донбасі. Про це йдеться в доповіді Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН), заснованої Радою Європи.

У документі говориться, що, в основному, це має політичну спрямованість, коли «українців зображують ворогами Росії».

У доповіді також говориться, що російські державні чиновники і політики допускають значну кількість расистських висловлювань, особливо під час виборчих кампаній. Основні їх мішені - мігранти з Кавказу і Центральної Азії, мусульмани та українці.

«У дискурсі громадських діячів, політиків і релігійних лідерів регулярно фігурують гомофобні, трансфобні та ненависницькі висловлювання. Нетерпима публічна риторика все так же залишається безкарною», - зазначає комісія.

У той же час, ЄКРН повідомляє, що, незважаючи на антиукраїнську риторику останніх років, напади на українців - рідкість, «тому, можливо, що їх важче ідентифікувати».

Автори доповіді відзначили, що в документі відображена ситуація на 22 червня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що росіяни вважають ворогами Україну, США та ЄС. 66% жителів Росії вважають, що в країни є вороги. Головними ворогами Росії були названі США (68%), Україна (29%) і Євросоюз (14%). Далі йдуть колишні республіки СРСР (10%), Польща (8%), Німеччина, НАТО і Англія (по 6%), прихильники Ісламської держави (5%).