РФ кожні 40 секунд здійснює кібератаку на Україну, - Клімкін



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Масове відключення електрики протягом 5-7 днів перед виборами може повністю змінити результати голосування, - міністр

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі та Центральну виборчу комісію. Про це міністр повідомив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Клімкін заявив, що абсолютно безпрецедентне втручання РФ відбувається повсюди, особливо в сфері кібербезпеки.

«Ось простий приклад: кожні 40 секунд ми спостерігаємо спроби потрапити в наші міністерські комп'ютерні мережі, спостерігаємо кібернапади на Центральну виборчу комісію та інші відомства. Є втручання, що стосується нашої критичної інфраструктури», - сказав глава МЗС.

Він також зазначив, що блекаут протягом 5-7 днів перед виборами може повністю змінити результати голосування.

«Росія багато намагається зробити, щоб вплинути на вибори, і це стосується не тільки кіберпростору, дезінформації, не тільки блокування активів багатьох українців, політиків, журналістів, це разом з тим втручання в релігійні питання - спроби маніпулювати регіональними релігійними елітами. Якщо комусь хочеться зараз вивчити всебічність гібридного втручання - потрібно приїжджати в Україну», - додав Клімкін.

Нагадаємо, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК. Кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України.

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.

Варто додати, що секретар РНБО заявляв про намір Росії задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів.