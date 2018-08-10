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    У Росії продовжують розслідувати «вбивство» Бабченка

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    Журналіст Аркадій Бабченко - У Росії продовжують розслідувати «вбивство» Бабченка
    Журналіст Аркадій Бабченко

    Старший слідчий попросив газету надати характеристику і завірену копію особової справи Бабченка

    Редакція «Нової газети» опублікувала копію запиту зі Слідчого комітету РФ, в якому йдеться про розслідування «смерті» російського журналіста Аркадія Бабченко, яке було інсценоване у Києві в кінці травня.

    Копію листа Слідкому співробітники видання опублікували, підписавши «Без коментарів».

    У листі старший слідчий головного слідчого управління А.Н. Пахтусов попросив газету надати характеристику і завірену копію особової справи Бабченка. Запит датується 1 серпня 2018 року.

    У ньому також вказується, що кримінальна справа, порушена 29 травня, розслідується за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 105 КК РФ за фактом вбивства журналіста.

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    Як відомо, у травні СБУ інсценувала вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

    6 серпня суд залишив під вартою ймовірного організатора замаху на Бабченка.

    Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

    Також в СБУ розповіли про інсценовані вбивства, які були до Бабченка

    ЗМІ ФСБ вбивство розслідування журналіст Аркадій Бабченко
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