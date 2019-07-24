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    У Росії затримали судно з 14 українцями на борту

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    У Росії затримали судно з 14 українцями на борту

    Причина затримання — неналежний технічний стан та невиплата зарплати екіпажу

    У порту Єйська на Кубані затримали судно під прапором Молдови з 14 громадянами України. Судно затримали через поганий технічний стан та невиплату зарплати екіпажу.

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на інспекторку Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольгу Ананьїну.

    Про затримання судна Lizori під прапором Молдови раніше повідомили у Російському професійному союзі моряків. Причина затримання — неналежний технічний стан та невиплата зарплати екіпажу. Заборгованість оцінюють у 11,23 тисячі доларів.

    «Українське судно, український екіпаж. На борту перебувають 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України», — сказала Ананьїна. Вона додала, що 23 липня трьох українців вже відправили додому.

    За словами інспекторки, вирішується питання про відправлення додому решти українців.

    Судно Lizori належить компанії DonbassTransitService Ltd, яка зареєстрована в Україні, розташована в Маріуполі. Вона є членом Міжнародної федерації експедиторських асоціацій, а також від початку 2000-х має ліцензії на діяльність в Росії та Україні.

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