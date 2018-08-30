У Росії заявили про старт будівництва «Північного потоку-2»



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Фото: nord-stream2.com Будівельні роботи по Північному потоку-2 у Німеччині

У Кургальському заказнику почалися підготовчі роботи до будівництва газопроводу

Компанія Nord Stream 2 розпочала підготовчі роботи до будівництва газопроводу «Північний потік-2» на території Росії. Про це в четвер, 30 серпня, повідомляє RNS з посиланням на заяву компанії.

«Компанія Nord Stream 2 почала розчищення коридору траси від рослинності вздовж маршруту газопроводу і будівництво тимчасової під'їзної дороги до Кургальського заказника», - зазначили в компанії.

У компанії додали, що метод будівництва, розроблений спеціально для ділянки газопроводу в Кургальському заказнику, дозволив компанії зменшити коридор будівництва і відповідні дії більш ніж на 50% порівняно з традиційними методами будівництва.

Нагадаємо, Білий дім разом із Державним департаментом США та іншими відомствами майже розробив проект санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».

19 серпня президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що «Північний потік-2» — це виключно економічний проект.

16 липня Президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» Росією ставить під загрозу ринок збуту сланцевого газу США в Європі, тому робить США та Росію суперниками.

Раніше Трамп заявляв, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» є катастрофою для Європи.

12 липня Трамп під час прес-конференції саміту НАТО заявив, що вважає неприпустимим укладання угод з Росією в енергетичній сфері.

Нагадаємо, що перед самітом НАТО Трамп розкритикував Німеччину через дозвіл на будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» та заявив, що Німеччина — «заручниця Росії» у поставках енергоресурсів.

Меркель у відповідь підкреслила, що Німеччина формує свою політику самостійно та без впливу Росії.