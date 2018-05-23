У Росії заявили, що Юлія Скрипаль може робити заяви під тиском

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В РФ заявили, що заява Юлії, яку вона сказала на камеру журналістам, була написана не нею особисто

Посольство Росії у Великій Британії заявило, що донька екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія може робити заяви журналістам під тиском та нібито утримується у Британії проти своєї волі.

Про це йдеться у повідомленні посольства.

«На Сполученому Королівстві лежить обов'язок дати нам можливість поспілкуватися з Юлією безпосередньо, щоб переконатися, що вона не утримується проти своєї волі і не робить заяв під тиском. Поки що у нас є всі підстави підозрювати зворотне», — заявили у посольстві.

Крім того в РФ заявили, що заява Юлії, яку вона сказала на камеру журналістам, була написана не нею особисто, а носієм англійської мови.

«Показаний ролик (заява Юлії на камеру журналістам Reuters – ред.) лише підсилює нашу стурбованість щодо умов, в яких вона міститься. Цілком очевидно, Юлія зачитувала заздалегідь написаний текст. Більш того, судячи з цілої низки оборотів, це був переклад з англійської, причому оригінал був складений носієм мови. Опубліковані власноручні листи Юлії двома мовами підтверджують це враження», — заявили у Росії.

Нагадаємо, 23 травня донька російського екс-розвідника Сергія Скрипаля Юлія, яку разом з батьком отруїли у Британії нервово-паралітичною речовиною у січні, дала перше інтерв'ю. Скрипаль заявила, що планує повернутися у Росію «у майбутньому».