Отруєна у Британії Юлія Скрипаль заявила, що хоче повернутись в Росію

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Юлія Скрипаль

Скрипаль відмовилася від допомоги російського посольства

Донька колишнього російського подвійного шпигуна Сергія Скрипаля Юлія, яку разом із батьком на початку березня отруїли у британському Солсбері, висловила бажання повернутися у Росію.

Про йдеться у її заяві, яку вона надала агентству Reuters.

Скрипаль зустрілась із кореспондентом агентства у Лондоні та відмовилась відповідати на запитання. Натомість вона передала йому свою заяву, перекладену англійською мовою.

Скрипаль ще раз наголосила, що усі попередні заяви були зроблені від її імені. Вона подякувала за пропозицію допомоги з боку російського посольства, але знову відмовилась скористатися його послугами.

«Я прошу всіх поважати нашу з батьком конфіденційність. Нам потрібен час для відновлення та усвідомлення всього, що з нами трапилося, - зазначила Юлія Скрипаль.

Вона повідомила, що 9 квітня, провівши понад місяць у лікарні, з яких 20 днів – без свідомості, була виписана та зараз продовжує проходити реабілітацію. Скрипаль зазначила, що отруєння перевернуло її життя. Попри це, вона б хотіла повернутися в Росію.

«У довгостроковій перспективі я сподіваюся повернутися додому, у свою країну», - відзначила вона.

«Мені все ще важко змиритися з тим фактом, що на нас обох було скоєно напад. Нам обом пощастило пережити цю спробу вбивства. Наше відновлення було повільним і надзвичайно болючим», - додала Юлія Скрипаль.

У британському Солсбері 4 березня з сильним отруєнням був госпіталізований екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка. За даними слідства, проти Скрипалів було використано нервово-паралітичну речовину «Новачок» російського виробництва.

4 березня Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері. Їх госпіталізували в критичному стані, але, за оцінками лікарів, стан Юлії був трохи краще, ніж у її батька.

Британська влада вважає, що їх отруїли створеним в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу «Новачок». Лондон покладає відповідальність за цей замах на Росію, Москва заперечує причетність до отруєння.

У квітні повідомлялося, що Юлію Скрипаль виписали з лікарні і перевезли в безпечне місце. Незадовго до цього Скрипаль через поліцейських випустила першу заяву, в якій повідомила, що з кожним днем у неї додається сил.

18 травня стало відомо, що колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, госпіталізованого в березні після отруєння, виписали з лікарні в Солсбері.