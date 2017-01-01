У Санкт-Петербурзі випав синій сніг (Фото)

Експерти взяли проби снігу і відправили їх на дослідження в лабораторію

У вівторок, 26 грудня, в одному з дворів Санкт-Петербурга випав синій сніг. Росприроднагляд почав перевірку події, яка викликала резонанс серед місцевих жителів. Про це повідомляє «Інтерфакс». Незвичайне явище виявили уздовж Аптекарського проспекту. Фахівці на місці подій виявили сніг світло-блакитного та фіолетового кольорів.



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Фото: Фонтанка Сніг в одному з дворів Петербурга

Експерти взяли проби снігу і відправили їх на дослідження в лабораторію

У вівторок, 26 грудня, в одному з дворів Санкт-Петербурга випав синій сніг. Росприроднагляд почав перевірку події, яка викликала резонанс серед місцевих жителів.

Про це повідомляє «Інтерфакс».

Незвичайне явище виявили уздовж Аптекарського проспекту.

Фахівці на місці подій виявили сніг світло-блакитного та фіолетового кольорів. Експерти взяли проби і відправили їх на дослідження в лабораторію.

У соцмережах місцеві жителі активно поширювали версію, що сніг змінив колір через сусідній хіміко-фармацевтичний науково-дослідний інститут, який недавно почали зносити.

Як повідомляв «Главком», температура у Києві вночі 26 грудня побила 136-річний рекорд.

У найближчі дні в Україні очікується весняна погода.