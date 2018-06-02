У Середземному морі врятували півтори сотні мігрантів

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Фото: ANSA Врятовані мігранти

Мігранти родом із Західної Африки, Бангладеш, Судану і Марокко

Корабель неурядової організації SOS Mediterranee врятував 158 осіб на переповненому човні на північ від лівійського Хомса.

Про це повідомляє ANSA.

«Корабель «Водолій», що належить неурядовій організації SOS Mediterranee, врятував 158 осіб на переповненому човні за 158 миль на північ від лівійського міста Хомс у п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

Серед врятованих - 26 жінок і 5 дітей. Мігранти родом із Західної Африки, Бангладеш, Судану і Марокко.

Більшість з них зазнали насильства, жорстокого поводження та здирництва в Лівії, додає видання.

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