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    У шести областях України очікуються зливи

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    У шести областях України очікуються зливи

    Також синоптики прогнозують шквали 15-20 м/с

    29 серпня у ряді областей України прогнозують погіршення погодних умов.

    Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

    «29 серпня у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях областях грози, місцями сильні дощі, шквали 15-20 м/с», - заявили синоптики.

    Також зазначається, що 29-31 серпня у південних, східних та центральних областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Раніше повідомлялося, що 29 серпня погоду західної та північної частини України визначатиме прохолодна та волога повітряна маса, на решті території збережеться сухе та дуже жарке повітря.

    Нагадаємо, вранці 28 серпня у Києві спостерігався густий туман. Вологість повітря у столиці складала 93%.

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