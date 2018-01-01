У січні Україна скоротила транзит газу майже на третину

Gерший місяць 2018 року продемонстрував найнижчий показник транзиту газу територією України за останні сім років

Україна в січні 2018 року скоротила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 32,1% (на 2 млрд 857,5 млн куб. М) порівняно з аналогічним місяцем 2017 року - до 6 млрд 55, 5 млн куб. м, свідчать оперативні дані ПАТ «Укртрансгаз». За розрахунками агентства «Інтерфакс-Україна», зокрема транзит



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Gерший місяць 2018 року продемонстрував найнижчий показник транзиту газу територією України за останні сім років

Україна в січні 2018 року скоротила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 32,1% (на 2 млрд 857,5 млн куб. М) порівняно з аналогічним місяцем 2017 року - до 6 млрд 55, 5 млн куб. м, свідчать оперативні дані ПАТ «Укртрансгаз».

За розрахунками агентства «Інтерфакс-Україна», зокрема транзит газу територією України до Європи в січні-2018 становив 5 млрд 689,4 млн куб. м, до Молдови - 366,1 млн куб. м.

За винятком січня 2015 року, коли «Газпром» намагався перешкоджати реверсним поставкам газу до України, перший місяць 2018 року продемонстрував найнижчий показник транзиту територією України за останні сім років.

Як повідомлялося, Україна в 2017 році збільшила транзит природного газу через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) порівняно з 2016 роком - до 93 млрд 457,1 млн куб. м, зокрема транзит до Європи становив 90 млрд 749,2 млн куб. м, до Молдови - 2 млрд 707,9 млн куб. м.

На думку глави НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, Україна має вийти з конкретною пропозицією щодо залучення європейського партнера до управління своєю ГТС вже на початку 2018 року. Затягування із залученням міжнародного партнера спричинить за собою втрату транзиту російського газу територією країни.

Гл ава НАК вважає можливим підписання договору з управління ГТС України із зарубіжними партнерами вже в третьому кварталі 2018 року. Крім Snam (Італія)/Eustream (Словаччина) і Gasunie (Нідерланди)/GRTgaz (Франція), з якими підписані відповідні меморандуми, інтерес до управління ГТС України також виявила «німецька група».

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.