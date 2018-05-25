У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)

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Фото: ТСН

У фестивалі задіяні більше ста художників з 17 країн світу

У Сіднеї 25 травня розпочався наймасштабніший фестиваль світла у світі, який у цьому році святкує десятиріччя.

У фестивалі задіяні більше ста художників з 17 країн світу.

Сіднейський міст Харбор і хмарочоси навколо кругової набережної перетворили на 40 стовпів світла і спеціально побудований лазер. Кожні 30 хвилин всі вогні на мосту та будівлях будуть синхронізовані.

Світлове шоу можна спостерігати 23 дні. Це найтриваліша подія такого плану у світі. Закриття цьогорічного фестивалю відбудеться 16 червня.

Нагадаємо, з 27 травня до 3 червня на Поштовій площі у Києві пройде 47-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який у цьому році вперше проводитиметься не у кінотеатрах, а просто неба.

Джерело: ТСН