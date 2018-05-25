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    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)

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    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    Фото: ТСН

    У фестивалі задіяні більше ста художників з 17 країн світу

    У Сіднеї 25 травня розпочався наймасштабніший фестиваль світла  у світі, який у цьому році святкує десятиріччя.

    У фестивалі задіяні більше ста художників з 17 країн світу.

    Сіднейський міст Харбор і хмарочоси навколо кругової набережної перетворили на 40 стовпів світла і спеціально побудований лазер. Кожні 30 хвилин всі вогні на мосту та будівлях будуть синхронізовані.

    Світлове шоу можна спостерігати 23 дні. Це найтриваліша подія такого плану у світі. Закриття цьогорічного фестивалю відбудеться 16 червня.

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    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    У Сіднеї стартував наймасштабніший фестиваль світла (фото)
    Фото: ТСН

    Нагадаємо, з 27 травня до 3 червня на Поштовій площі у Києві пройде 47-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість», який у цьому році вперше проводитиметься не у кінотеатрах, а просто неба.

    Джерело: ТСН

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