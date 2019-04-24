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    У Сімферополі сліпий чоловік вийшов на одиночний пікет проти затримань кримських татар

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    Сизиков зауважив, що &laquo;вже більше 60 людей заарештували&raquo;, які також побічно йому допомагали - У Сімферополі сліпий чоловік вийшов на одиночний пікет проти затримань кримських татар
    Сизиков зауважив, що «вже більше 60 людей заарештували», які також побічно йому допомагали

    Олександр Сизиков вийшов до пам'ятника Леніну з плакатом «Інваліди проти затримань мусульман Криму»

    Житель Бахчисарайського району Олександр Сизиков проводить 24 квітня одиночний пікет на центральній площі Сімферополя проти затримань кримських татар і мусульман, зокрема, Едема Смаїлова, який допомагав чоловікові після того, як він осліп.

    Сизиков вийшов до пам'ятника Леніну з плакатом «Інваліди проти затримань мусульман Криму», повідомив кримськотатарський активіст Нариман Джелял.

    «Я - інвалід першої групи, повністю сліпий, втратив зір внаслідок ДТП 22 червня 2009 року. Я повністю перестав бачити весь цей світ. Одним з тих людей, хто опинився поруч у цю важку хвилину і виявив бажання допомагати мені в побутовому житті і в усіх моїх повсякденних справах, виявився Едем Смаїлов, який проживав в селі Долинне. У минулому році, 21 травня, його і ще одного брата (по вірі – ред.) Сервера несправедливо затримали. З тих пір моє життя ускладнилося», - розповів Сизиков.

    Чоловік додав, що «вже більше 60 людей заарештували», які також побічно йому допомагали.

    Раніше повідомлялося, що у російському Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив активіста з окупованого Криму Євгенія Каракашева до 6 років позбавлення волі у справі про «заклики до тероризму» в інтернеті.

    Джерело: Крым.Реалии

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