Активіста з окупованого Криму засудили в РФ до шести років колонії



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Євгенія Каракашева затримали 1 лютого 2018 року в Євпаторії

Каракашева звинувачують у «закликах до тероризму» в інтернеті

У російському Ростові-на-Дону Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив активіста з окупованого Криму Євгенія Каракашева до 6 років позбавлення волі у справі про «заклики до тероризму» в інтернеті.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Каракашева визнали винним у справі про заклики до тероризму у соцмережі «ВКонтакте» і засудили до 6 років колонії загального режиму. Також йому заборонено на 2 роки адміністрування інтернет-сайтів.

Зазначається, що російська прокуратура просила 9 років колонії загального режиму для лівого активіста з Євпаторії. 12 квітня на засіданні Північнокавказького окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону Євген Каракашев відкинув обвинувачення і назвав справу політичною.

1 лютого 2018 року співробітники російського слідкому затримали Каракашева в Євпаторії за підозрою в «екстремістських висловлюваннях» у соцмережах. Приводом стали відеофайл без назви, який він нібито опублікував на своїй сторінці в «ВКонтакте» в 2014 році, і текст, відправлений в неназваний чат у 2017 році.