У Сирії внаслідок вибуху загинули щонайменше 18 осіб

Вибух стався на північному заході провінції Ідліб

В сирійській провінції Ідліб щонайменше 18 людей загинули і ще десятки отримали поранення в результаті вибуху. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані спостерігачів. Вибух стався на північному заході провінції. У Сирійської обсерваторії зазначили, що вибух був спрямований проти штабу супротивників правління президента Башара



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Околиці провінції Ідліб

Вибух стався на північному заході провінції Ідліб

В сирійській провінції Ідліб щонайменше 18 людей загинули і ще десятки отримали поранення в результаті вибуху.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані спостерігачів.

Вибух стався на північному заході провінції.

У Сирійської обсерваторії зазначили, що вибух був спрямований проти штабу супротивників правління президента Башара Асада. Машини швидкої допомоги і рятувальні групи вирушили на місце вибуху, намагаються дістати тіла і врятувати постраждалих, які опинилися під завалами.

Зазначається, що провінція Ідліб є оплотом опозиції в Сирії.

Раніше повідомлялося, що сирійська армія за підтримки союзних сил у неділю, 7 січня, відновила контроль над трьома селами та містом Синджар на півдні провінції Ідліб.

Провінція Ідліб залишається останньою, яку майже повністю контролюють опозиційні до уряду Башара Асада збройні угруповання, серед яких домінують ісламістські групи, що об'єдналися минулого року в «Тахрір аш-Шам». Вони встановили свій контроль над провінцією в 2015 році.

Після майже повного розгрому терористичного угруповання «Ісламська держава» на території Сирії очікувалося, що урядові війська сфокусуються на наступі саме на цьому напрямку. Згідно з ухваленим у вересні «країнами-гарантами» перемир'я в Сирії (РФ, Іраном та Туреччиною) рішенням, в провінції створена одна з чотирьох «зон деескалації».

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, за 2017 рік в Сирії загинули понад 39 тисяч людей, у тому числі 10,5 тисяч цивільних.