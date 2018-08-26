У Словаччині затримали українців, які на дельтаплані переправляли нелегалів



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Затримані українці поруч з дельтапланом

Правоохоронці виявили двомісний дельтаплан, який летів із Закарпаття та приземлився у Словаччині

У Словаччині правоохоронці затримали двох українців, які займалися нелегальним переправленням мігрантів за допомогою дельтаплана.

Як повідомляє Mukachevo.net, спецоперація із затримання пройшла ще 22 серпня у районі словацького прикордонного села Грань, що неподалік міста Требішов.

Словацькі правоохоронці виявили двомісний дельтаплан, який летів із Закарпаття та приземлився у Словаччині. Дельтапланом керував українець Ігор М. Ще один українець - Василь Д. - допомагав йому з посадкою. Також затримали громадянина Афганістану Мохамеда В. і одного словака.

Під час затримання українець Ігор М. чинив опір, відтак до нього довелося застосувати силу, і той у підсумку опинився у лікарні. Афганця відразу ж повернулися до України в порядку реадмісії. Українцям та словаку загрожує від трьох до восьми років в’язниці за переправку нелегалів.

До слова, 24 серпня лідери країн ЄС не змогли домовитися щодо долі мігрантів у Середземному морі.