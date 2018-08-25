Лідери країн ЄС не змогли домовитися щодо долі мігрантів у Середземному морі



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Мігранти у Середземному морі

«Європа не змогла продемонструвати солідарність та збільшила прірву між словами та вчинками», заявив прем’єр Італії

Лідери країн ЄС не змогли досягти єдиної згоди у питанні нелегальних мігрантів під час неформальної зустрічі в Брюсселі 24 серпня.

Про це написав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте на своїй сторінці у Facebook.

«Відсутність рішень під час цієї зустрічі свідчить про те, що Європа не змогла продемонструвати солідарність та збільшила прірву між словами та вчинками, котра іноді переростають в лицемірство», - переконаний Конте.

Він пообіцяв, що уряд Італії візьме це до уваги у своїх подальших діях з усіх питань у відносинах з ЄС.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, учасники зустрічі намагалися погодити «структурні рішення» для кораблів, які рятують біженців в акваторії Середземного моря.

Особливо нагальним є питання мігрантів, котрі перебувають на борту судна Diciotti в порту на Сицилії. До слова, угоди щодо Diciotti так і не було прийнято.

Нагадаємо, напередодні більше сотні мігрантів з Африки прорвалися через іспанський кордон.

Джерело: Укрінформ