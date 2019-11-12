У «Слузі народу» назвали п’ятьох кандидатів на посаду глави комітету Ради з питань зовнішньої політики



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У фракції «Слуга народу» обіцяють праймеріз, щоб назвати гідного наступника герою секс-скандалу Богдану Яременко

Арахамія дав зрозуміти, що фракція в понеділок підтримала заяву героя секс-скандалу Яременка про складання повноважень голови профільного комітету

У фракції «Слуга народу» п'ять кандидатів на посаду голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва замість Богдана Яременка, заявляє глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У нас буде праймеріз, у нас п'ять кандидатів, я всіх не пам'ятаю», - сказав Арахамія журналістам після закінчення засідання фракції ввечері в понеділок у Києві.

Він повідомив, що серед кандидатів на посаду глави комітету Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Вадим Галайчук.

Арахамія дав зрозуміти, що фракція в понеділок підтримала заяву Яременка про складання повноважень голови профільного комітету.

Відповідаючи на репліку журналістів, що немає рішення фракції на заяву Яременка про відставку, Арахамія сказав: «Як немає ?! Щойно».

Глава фракції також повідомив, що рішення про відставку Яременка парламент розгляне у п'ятницю, 15 листопада.

Пізніше народний депутат фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук написала у Facebook, що на засіданні фракції було розглянуто заяву Яременка про відставку з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

«Богдан Яременко жодним чином не порушив ні закон, ні обіцянки, дані виборцям і команді, яка висунула його кандидатом в депутати. Водночас, написавши заяву, він вчинив як патріот і професійний дипломат, розуміючи, які можуть бути ризики не стільки для партії , як для українського парламенту і країни в цілому на міжнародній арені. І ми вдячні йому за це», - написала Кравчук.

Також вона висловила надію, що Яременко продовжить працювати у складі комітету із зовнішньої політики і фракції.

Крім того Кравчук назвала імена претендентів на посаду голови комітету - Галина Михайлюк, Єлизавета Ясько, Святослав Юраш та Олександр Мережко.

Як повідомлялося, новообраний голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що у понеділок, 11 листопада, парламентська фракція «Слуга народу» розгляне заяву Богдана Яременка про складення обов’язків голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

Раніше було оприлюднено фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами «Сеть знакомств...» та «Loveeto». У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету, нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.