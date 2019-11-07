Наслідки сексскандалу: Яременко досі голова комітету?



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В жовтні Яременка застукали у сесійній залі за замовленням повії

Раніше Яременко написав заяву про звільнення без зазначення дати

Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко після сексскандалу не подавав заяву про своє звільнення з посади голови комітету парламенту з питань міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва в апарат Ради.

Про це 7 листопада повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію апарату Верховної Ради.

«В базі даних автоматизованої системи документообігу Верховної Ради така інформація відсутня», - заявили там.

Як відомо, раніше Яременко опублікував заяву про звільнення на своїй сторінці в Facebook без зазначення дати. Він повідомив, що передасть заяву спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову у разі схвалення такого рішення на засіданні фракції.

Пресслужба «Слуги народу» повідомила, що станом на четвер фракція ще не збиралася.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім потім написав пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і президентом Володимиром Зеленським.

1 листопада Яременко опублікував на своїй сторінці у Facebook заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою.