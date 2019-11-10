Партія «Слуга народу» змінила очільника



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Олександр Корнієнко очолив партію «Слуга народу» Фото6 Станіслав Груздєв, Главком

Дмитра Разумкова на посаді голови партії «Слуга народу» змінив Олександр Корнієнко

Головою партії «Слуга народу» став перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Таке рішення було прийнято на з’їзді політсили, передає кореспондент «Главкома».

Зазначимо, що посеред виступу Корнієнка у залі з'явився нардеп Олександр Дубинський, який показово сів у першому ряду.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив про намір скласти повноваження лідера «Слуги народу».

Як повідомлялось, «Слуга народу» проводить партійний з'їзд. Делегати першого етапу чергового з'їзду партії «Слуга народу» 10 листопада розглянуть звіт про діяльність партії за рік, кадрові питання і питання участі у виборах до об'єднаних територіальних громад.

З'їзд проходить у Києві у конгресно-виставковому центрі «Парковий».