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    У Смілі з 1 березня знову відключать газ

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    Жителям Сміли з березня перекриють газ&nbsp; - У Смілі з 1 березня знову відключать газ
    Жителям Сміли з березня перекриють газ 

    «Нафтогаз» дав доручення відключити газ у багатостраждальній Смілі

    Місто Сміла Черкаської області з 1 березня знову опиниться без газопостачання. Відповідне доручення «Нафтогаз» направило ПАТ «Черкасигаз», вказавши в ньому, що комунальне підприємство ( «Смілакомунтеплоенерго» - ред.) не виконує своїх зобов’язань.

    Документ у своєму «Фейсбуці» опублікував голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. 

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    Раніше, 28 грудня 2018 року, НАК «Нафтогаз України» 27 грудня уклала договір і підтвердила номінації на газ КП «Смілакомунтеплоенерго», яке забезпечує теплом і гарячою водою місто Сміла Черкаської області. 

    Нагадаємо, 17 листопада всі житлові будинки і об’єкти соціальної сфери Сміли Черкаської області вже були забезпечені теплом. 

    Ввечері 16 листопада в усі котельні Сміли Черкаської області почали подавати газ.

    Раніше президент Петро Порошенко наказав зірвати пломби і дати газ Смілі.

    Владі Сміли для входження в опалювальний сезон буде надано короткостроковий кредит на 25 млн грн.

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