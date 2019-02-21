У Смілі з 1 березня знову відключать газ документ



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Жителям Сміли з березня перекриють газ

«Нафтогаз» дав доручення відключити газ у багатостраждальній Смілі

Місто Сміла Черкаської області з 1 березня знову опиниться без газопостачання. Відповідне доручення «Нафтогаз» направило ПАТ «Черкасигаз», вказавши в ньому, що комунальне підприємство ( «Смілакомунтеплоенерго» - ред.) не виконує своїх зобов’язань.

Документ у своєму «Фейсбуці» опублікував голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

Раніше, 28 грудня 2018 року, НАК «Нафтогаз України» 27 грудня уклала договір і підтвердила номінації на газ КП «Смілакомунтеплоенерго», яке забезпечує теплом і гарячою водою місто Сміла Черкаської області.

Нагадаємо, 17 листопада всі житлові будинки і об’єкти соціальної сфери Сміли Черкаської області вже були забезпечені теплом.

Ввечері 16 листопада в усі котельні Сміли Черкаської області почали подавати газ.

Раніше президент Петро Порошенко наказав зірвати пломби і дати газ Смілі.

Владі Сміли для входження в опалювальний сезон буде надано короткостроковий кредит на 25 млн грн.