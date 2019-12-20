У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви
В результаті стрілянини загинули два державних співробітника
У США сталася стрілянина в одній з державних установ в Північній Кароліні, в результаті якої загинули дві людини, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє AP.
Повідомляється, що стрілянина сталася в місті Вінстон-Сейлем в муніципальному будинку громадських робіт.
В результаті стрілянини загинули двоє працівників міських, ще дві людини отримали поранення, які не несуть загрози життю.
Міська влада заявили, що вдалося стабілізувати ситуацію.
При цьому інших подробиць поки не повідомляється.