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    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви

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    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви

    В результаті стрілянини загинули два державних співробітника

    У США сталася стрілянина в одній з державних установ в Північній Кароліні, в результаті якої загинули дві людини, ще двоє постраждали.

    Про це повідомляє AP.

    Повідомляється, що стрілянина сталася в місті Вінстон-Сейлем в муніципальному будинку громадських робіт.

    В результаті стрілянини загинули двоє працівників міських, ще дві людини отримали поранення, які не несуть загрози життю.

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    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви
    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви
    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви
    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви
    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви
    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви
    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви
    У США невідомий влаштував стрілянину в держустанові: є жертви

    Міська влада заявили, що вдалося стабілізувати ситуацію.

    При цьому інших подробиць поки не повідомляється.

    кримінал США влада стрілянина
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