Останні дні президентства Трампа: в США стратили чоловіка, якого підтримувала Кардаш'ян

Адвокати говорили, що в'язень протягом усього перебування в тюрмі мав хорошу репутацію

Американського в'язня Брендона Бернарда, засудженого до смертної кари, стратили 10 грудня в штаті Індіана. Верховний суд США відмовив в останню хвилину у проханні адвокатів помилувати чоловіка, повідомило The Sun.

Перед смертю 40-річний чоловік сказав родині вбитої ним пари, що шкодує за свій вчинок. «Мені дуже шкода. Це єдині слова, які я можу сказати, що повністю відображають те, що я відчуваю зараз і що я відчував у той день», – мовив він.

Засуджений помер від смертельної ін’єкції. Бернард – наймолодший злочинець, якого федеральний уряд стратив за майже 70 років.

Брендона Бернарда засудили до смертної кари за участь у вбивстві Тодда і Стейсі Беглі в червні 1999-го. Він був одним із 5 підлітків, обвинувачених у пограбуванні та вбивстві пари. Підлітки запхали пару в багажник їх авто, відвезли, а потім застрелили. Після цього 19-річний спільник Бернарда, Крістофер Віалвой, підпалив машину з трупами.

Віалвоя стратили у вересні. Інших підлітків засудили до тривалого тюремного ув’язнення, бо на момент скоєння злочину вони були молодші за 18 років.

Адвокати Бернарда просили змінили йому вирок на довічне ув’язнення без права дострокового звільнення, бо протягом усього перебування в тюрмі мав хорошу репутацію і працював у програмах, щоби знеохотити людей йти на злочини.

П'ятеро з д'евяти присяжних, які судили хлопця 21 рік тому й ще залишилися в живих, закликали президента Трампа пом’якшити смертний вирок.

До страти Бернарда десятки тисяч людей просили президента Трампа помилувати його. Серед них були кілька сенаторів, провідні юристи, включно із колишніми прокурорами в його справі, а також зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян Вест, яка нині вивчає право і вже проявила себе у кількох судових справах.

У березні вона відвідала Білий дім разом із трьома жінками, яким президент Трамп дозволив зменшити строки покарання. Проте це ніяк не вплинуло рішення президента.

До завершення терміну свого президентства Дональд Трамп розпорядився стратити ще кількох в’язнів-смертників. Зокрема йдеться про 56-річного Альфреда Буржуа (знущання та вбивство 2-річної доньки). Також планують стратити Лізу Монтгомері (задушила вагітну жінку в Міссурі перед тим, як вирізати та викрасти її дитину), Корі Джонсона (вбивство семи людей) та Дастіна Джона Хіггса (викрадення трьох жінок).