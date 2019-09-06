У США ведмідь пробрався в готель і заснув на вмивальнику



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Працівники готелю зняли ведмедя на відео і викликали рятувальників

Рятувальники вирішили не будити сплячого ведмедя і вкололи йому снодійне

У США ведмідь пробрався в готельний номер і заснув в ньому на раковині. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався в одному з готелів в американському штаті Монтана. Тварина пробралася в номер через вікно. Очевидно, ведмідь витратив всі сили на «проникнення», тому що заснув на раковині.

Працівники готелю зняли ведмедя на відео і викликали рятувальників. Фахівці вирішили не будити тварину, а вкололи їй снодійне і відвезли назад в ліс. Під час інциденту ні люди, ані ведмідь не постраждали.

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