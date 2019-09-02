Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії



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«Моя мета як фотографа полягає в створенні зображень, які допомагають прищепити більш глибоке розуміння і повагу до нашого природного світу»

Чен Сі Лі (Chien C. Lee) - біолог, що став фотографом і педагогом з екології з Каліфорнії та який переїхав на Борнео в 1996 році. Він фокусується головним чином на дикій природі, птахах та тваринах.

«Моя мета як фотографа полягає в створенні зображень, які допомагають прищепити більш глибоке розуміння і повагу до нашого природного світу», - говорить Чен.

Чен Сі Лі зачарований складними взаємодіями і адаптаціями організмів тропічних лісів, які демонструють дивовижну складність цих екосистем.