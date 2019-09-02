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    Фото

    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії

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    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії

    «Моя мета як фотографа полягає в створенні зображень, які допомагають прищепити більш глибоке розуміння і повагу до нашого природного світу»

    Чен Сі Лі (Chien C. Lee) - біолог, що став фотографом і педагогом з екології з Каліфорнії та який переїхав на Борнео в 1996 році. Він фокусується головним чином на дикій природі, птахах та тваринах.

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    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії
    Фантастичні світлини тварин та дикої природи, зроблені фотографом з Каліфорнії

    «Моя мета як фотографа полягає в створенні зображень, які допомагають прищепити більш глибоке розуміння і повагу до нашого природного світу», - говорить Чен.

    Чен Сі Лі зачарований складними взаємодіями і адаптаціями організмів тропічних лісів, які демонструють дивовижну складність цих екосистем.

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