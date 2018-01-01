  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У США водій «під кайфом» в’їхав у другий поверх лікарні

    Водій і пасажир авто отримали травми і були госпіталізовані
    В американському місті Санта-Ана водій автомобіля в'їхав у другий поверх будівлі стоматологічної клініки. Про це повідомляє Los Angeles Times.  Автівка на високій швидкості їхала дорогою, але врізалася у відбійник. Від удару автомобіль підкинуло і відкинуло до будівлі стоматологічної клініки.  Водій і пасажир авто отримали травми
    • Сьогодні, 00:58
    • Розсилка
    Автомобіль в'їхав у стоматологічну клініку
    Автомобіль в'їхав у стоматологічну клініку

    Водій і пасажир авто отримали травми і були госпіталізовані

    В американському місті Санта-Ана водій автомобіля в'їхав у другий поверх будівлі стоматологічної клініки.

    Про це повідомляє Los Angeles Times. 

    Автівка на високій швидкості їхала дорогою, але врізалася у відбійник. Від удару автомобіль підкинуло і відкинуло до будівлі стоматологічної клініки. 

    Водій і пасажир авто отримали травми і були госпіталізовані. У будівлі ніхто не постраждав. Водій зізнався, що вживав наркотики.

    До слова, в неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.

    Джерело: Кореспондент.net

    Читайте також
    ДТП США наркотики лікарня автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ