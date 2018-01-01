У США водій «під кайфом» в’їхав у другий поверх лікарні

Водій і пасажир авто отримали травми і були госпіталізовані

В американському місті Санта-Ана водій автомобіля в'їхав у другий поверх будівлі стоматологічної клініки. Про це повідомляє Los Angeles Times. Автівка на високій швидкості їхала дорогою, але врізалася у відбійник. Від удару автомобіль підкинуло і відкинуло до будівлі стоматологічної клініки. Водій і пасажир авто отримали травми



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Автомобіль в'їхав у стоматологічну клініку

Водій і пасажир авто отримали травми і були госпіталізовані

В американському місті Санта-Ана водій автомобіля в'їхав у другий поверх будівлі стоматологічної клініки.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Автівка на високій швидкості їхала дорогою, але врізалася у відбійник. Від удару автомобіль підкинуло і відкинуло до будівлі стоматологічної клініки.

Водій і пасажир авто отримали травми і були госпіталізовані. У будівлі ніхто не постраждав. Водій зізнався, що вживав наркотики.

До слова, в неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.

Джерело: Кореспондент.net