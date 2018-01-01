У США водій «під кайфом» в’їхав у другий поверх лікарні
- Сьогодні, 00:58
-
Розсилка
Автомобіль в'їхав у стоматологічну клініку
Водій і пасажир авто отримали травми і були госпіталізовані
В американському місті Санта-Ана водій автомобіля в'їхав у другий поверх будівлі стоматологічної клініки.
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Автівка на високій швидкості їхала дорогою, але врізалася у відбійник. Від удару автомобіль підкинуло і відкинуло до будівлі стоматологічної клініки.
Водій і пасажир авто отримали травми і були госпіталізовані. У будівлі ніхто не постраждав. Водій зізнався, що вживав наркотики.
До слова, в неділю у Миколаєві поліцейський Prius в’їхав у фуру: постраждали двоє патрульних.
Джерело: Кореспондент.net