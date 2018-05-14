У США вважають, що Сурков імітував переговорний процес щодо України

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Помічник президента Росії Владислав Сурков

На думку профільного експерта, Сурков ніколи не мав можливості вказувати ФСБ чи ГРУ, як діяти на місцях на Донбасі

Невідомо, які наслідки слід очікувати після уходу Владислава Суркова з процесу переговорів щодо України з боку РФ, оскільки він не був уповноважений йти на будь-які поступки і лише створював вигляд переговорного процесу.

Такий коментар оприлюднив у понеділок старший директор Penn Biden Center, колишній помічник глави Пентагону Майкл Карпентер, пише «Укрінформ».

«Не можна сказати, щоб Сурков був уповноважений йти на якісь поступки у своїх переговорах з (Куртом - ред.) Волкером, тож не певний, що це все дійсно означає для України. Сурков ніколи не мав можливості вказувати ФСБ чи ГРУ, як діяти на місцях на Донбасі, тому він здебільшого просто робив вигляд переговорів», - зауважив експерт.

Він додав посилання на повідомлення кореспондента National Public Radio в Москві Лучіана Кіма, який звернув увагу на висловлювання заступника глави МЗС Росії Григорія Карасіна про те, що «Росія і США взяли паузу в контактах щодо України».

Як відомо, спеціальний представник США у переговорах з питань України Курт Волкер в понеділок розпочав свій візит в Україну. У його програмі – зустрічі з керівництвом держави, а також відвідування зони бойових операцій на Донбасі.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що помічник президента РФ Владислав Сурков, який відповідає за український напрямок і співпрацю з Абхазією і Південною Осетією, може залишити посаду за підсумками перестановок у Кремлі.