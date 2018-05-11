ЗМІ: Сурков збирається піти від Путіна

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Владислав Сурков і Володимир Путін

У команди Суркова був конфлікт з силовиками, зокрема з 5 службою ФСБ

Помічник президента РФ Владислав Сурков, який відповідає за український напрямок і співпрацю з Абхазією і Південною Осетією, може залишити посаду за підсумками перестановок у Кремлі.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела.

Співрозмовники називають різні причини можливої відставки Суркова: «Стратегія на українському напрямку в цілому зайшла в глухий кут, Мінські угоди не виконуються, якихось проривів у найближчій перспективі не передбачається».

Як пише видання, у Суркова були конфлікти з іншими відомствами, які «вважали, що він втручається не у свої справи».

За словами джерел, у команди Суркова був конфлікт з силовиками, зокрема з 5 службою ФСБ (служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків), яка відповідала за контррозвідку на територіях «Л/ДНР».

«Не знаю, як і коли буде прийматися рішення, але у мене відчуття, що Владислав Юрійович навряд чи залишиться працювати в нинішньому якості», - повідомив близький до Суркова директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

Нагадаємо, Сурков був призначений помічником президента РФ у вересні 2013 року.