У Сумах відкрито справу через незаконні дії поліцейських в офісі однієї з партій



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Здійснення досудового розслідування у цьому провадженні доручено слідчим УСБУ в Сумській області

У Сумах прокуратура почала кримінальне провадження за фактом перевищення влади і службових повноважень співробітниками поліції через незаконні дій в офісі однієї з партій.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

«Сьогодні, 21 лютого 2019 року, на лінію «102» від невстановленої особи надійшло повідомлення про нібито незаконне використання приміщення в будинку по просп. Курський у м. Суми. Співробітники відділу превенції Сумського відділу поліції, прибувши за вказаною адресою, з’ясували, що там знаходиться офіс однієї з політичних партій. Без будь-яких законних підстав правоохоронці затримали двох присутніх там осіб та доставили їх до відділку поліції, при цьому безпідставно застосувавши до затриманих спеціальні засоби (наручники)», - йдеться у повідомленні.

Саме приміщання охоронці порядку без жодних відповідних дозволів опечатали. Лише після втручання працівників прокуратури незаконно затримані громадяни були звільнені.

За фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ст. 170 (перешкоджання законній діяльності політичних партій) та ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконні затримання) КК України. Здійснення досудового розслідування у цьому провадженні доручено слідчим УСБУ в Сумській області.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

«Попереджаємо учасників перегонів, а також співробітників поліції, про кримінальну відповідальність за порушення норм виборчого законодавства та прав людей. Прокуратура й надалі буде принципово реагувати на подібні протиправні дії співробітників поліції», - зазначили у прокуратурі.

Варто зазначити, що народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що сьогодні в чергову частину поліції міста Суми по телефону, надійшло повідомлення від громадянки, про те що за адресою пр. Курський 127 невідомі роздають гроші за голосування за одного з кандидатів в президенти.

«На місце виїхала слідчо - оперативна група поліції, яка виявила і затримала за даною адресою двох громадян: Ігор Вікторович М., 08.08.1974 року народження, проживає за адресою: м Київ, вул., буд. 31, кв. 15; Віталія Миколайовича Л, 10.11.1984 р.н., жителя м Нікополь Дніпропетровської області. Обидва громадянина прогнозовано відмовилися давати будь-які пояснення за фактом можливої причетності до підкупу виборців в місті Суми», - написав Геращенко.

Він зазначив, що інформація про причетність даних громадян до підкупу виборців перевіряється.

Як повідомлялося, у СБУ розповіли про результати обшуків у членів «виборчої піраміди».

Також раніше писали, що СБУ і ДБР проводить обшуки у співробітників запорізького штабу «Батьківщини».