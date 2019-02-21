У СБУ розповіли про результати обшуків у членів «виборчої піраміди»



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Віктор Кононенко заявив, що на підкуп виборців тільки у Хмельницькій області планувалось витратити три мільйона гривень

СБУ, прокуратура та ДБР провели понад 30 обшуків

Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко заявив, що в результаті понад 30 обшуків у членів угруповання, яке мало на меті масштабний підкуп виборців, вилучили десятки тисяч доларів, розписки про виплату коштів та інші документи. Про це він сказав під час брифінгу у четвер.

«Нами спільно з прокуратурою та ДБР проводиться більше 30 обшуків у вказаних членів угруповання. Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення та отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність», - сказав представник СБУ.

Він зазначив, що процесуальні дії та слідство ще тривають, а також продемонстрував відео, де окремі члени «виборчої піраміди» обговорюють суми для виплат, схему роботи, заходи безпеки та інше.

Зокрема, за словами Кононенка, на підкуп виборців тільки у Хмельницькій області планувалось витратити три мільйона гривень.

На відео, яке було представлене СБУ, перемови вели В. Ковалевський, С. Білошицький, В. Ходулін та невідомі особи.

Під час розмов вони обговорювали, коли і як мають проводитися агітаційні хвилі, скільки коштів виплачувати агітаторам, зокрема зауважувалося, що обіцяли платити по 500-700 гривень, а на ділі заплатили по 300.

Також Ковалевський інструктував, як слід поводитися, якщо раптом буде допит, радив вивчити певні статті Конституції, які дозволяють не свідчити проти родичів і наполегливо просив знищити, закопати у лісі, всю документацію, яка може підтвердити протиправну діяльність, зокрема і на флешках.

За даними СБУ, загалом мережа планувала залучити до своєї діяльності понад 600 тисяч осіб.

У спецслужбі закликали українців не піддаватися на провокації і не продавати свої голоси і не підштовхувати до цього інших.

Як повідомлялося, ДБР проводить обшуки у співробітників запорізького штабу «Батьківщини».