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    Події в Україні

    У СБУ розповіли про результати обшуків у членів «виборчої піраміди»

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    Віктор&nbsp;Кононенко заявив, що на підкуп виборців тільки у Хмельницькій області планувалось витратити три мільйона гривень - У СБУ розповіли про результати обшуків у членів «виборчої піраміди»
    Віктор Кононенко заявив, що на підкуп виборців тільки у Хмельницькій області планувалось витратити три мільйона гривень

    СБУ, прокуратура та ДБР провели понад 30 обшуків

    Заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко заявив, що в результаті понад 30 обшуків у членів угруповання, яке мало на меті масштабний підкуп виборців, вилучили десятки тисяч доларів, розписки про виплату коштів та інші документи. Про це він сказав під час брифінгу у четвер.

    «Нами спільно з прокуратурою та ДБР проводиться більше 30 обшуків у вказаних членів угруповання. Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення та отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність», - сказав представник СБУ.

    Він зазначив, що процесуальні дії та слідство ще тривають, а також продемонстрував відео, де окремі члени «виборчої піраміди» обговорюють суми для виплат, схему роботи, заходи безпеки та інше.

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    Зокрема, за словами Кононенка, на підкуп виборців тільки у Хмельницькій області планувалось витратити три мільйона гривень.

    На відео, яке було представлене СБУ, перемови вели В. Ковалевський, С. Білошицький, В. Ходулін та невідомі особи.

    Під час розмов вони обговорювали, коли і як мають проводитися агітаційні хвилі, скільки коштів виплачувати агітаторам, зокрема зауважувалося, що обіцяли платити по 500-700 гривень, а на ділі заплатили по 300.

    Також Ковалевський інструктував, як слід поводитися, якщо раптом буде допит, радив вивчити певні статті Конституції, які дозволяють не свідчити проти родичів і наполегливо просив знищити, закопати у лісі, всю документацію, яка може підтвердити протиправну діяльність, зокрема і на флешках.

    За даними СБУ, загалом мережа планувала залучити до своєї діяльності понад 600 тисяч осіб.

    У спецслужбі закликали українців не піддаватися на провокації і не продавати свої голоси і не підштовхувати до цього інших.

    Як повідомлялося, ДБР проводить обшуки у співробітників запорізького штабу «Батьківщини».

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