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    Події в Україні

    ДБР проводить обшуки у співробітників запорізького штабу «Батьківщини»

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    У ДБР&nbsp;підтвердили, що проводять обшуки&nbsp;у Запорізькій області - ДБР проводить обшуки у співробітників запорізького штабу «Батьківщини»
    У ДБР підтвердили, що проводять обшуки у Запорізькій області

    Забирають особисті речі волонтерів штабу й агітпродукцію Тимошенко, - довірена особа Тимошенко

    У Запорізькій області співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки у штабі Юлії Тимошенко. Про це написав на своїй сторінці у Facebook довірена особа кандидата у президенти Юлії Тимошенко Віталій Рябцев.

    За словами Рябцева, забирають особисті речі волонтерів штабу й агітпродукцію Тимошенко.

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    У ДБР підтвердили, що проводять обшуки у Запорізькій області.

    «Певні слідчі дії йдуть. Незабаром у нас буде інформація з цього приводу про обшуки і про те, в рамках якого кримінального провадження вони проходили», - повідомили у прес-службі ДБР.

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    Водночас у відомстві відмовились коментувати, за скількома адресами проходять обшуки і чи пов’язані вони з «Батьківщиною» або Юлією Тимошенко.

    Також у поліції Запорізької області підтвердили, що обшуки проводить саме ДБР.

    Як повідомлялося, проти Тимошенко не будуть відкривати кримінальне провадження. За даними джерела в антикорупційних органах, САП вже передала НАБУ отриману від Генпрокуратури заяву про можливе вчинення Тимошенко правопорушень, але кримінальне провадження не зареєстровано. Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко просив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру розглянути питання відкриття кримінальної справи проти Юлії Тимошенко.

    Також нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що ще у грудні відмовили «Центру протидії корупції» у порушенні провадження щодо народного депутата Юлії Тимошенко за зверненням про можливе її незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації. 

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