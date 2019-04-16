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    У світі стрімко поширюється кір - Всесвітня організація охорони здоров'я

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    <p>Збільшення кількості випадків спостерігається і в країнах з високим рівнем охоплення вакцинацією, зокрема у США та Таїланді</p> - У світі стрімко поширюється кір - Всесвітня організація охорони здоров'я

    Збільшення кількості випадків спостерігається і в країнах з високим рівнем охоплення вакцинацією, зокрема у США та Таїланді

    У Африці спостерігається найбільше зростання захворюваності на кір - на 700% у порівнянні із минулим роком

    Кількість випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, збільшилася втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Про це повідомляє BBC з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

    ВООЗ зазначає, що попередні дані вказують, що у всіх регіонах світу спостерігаються спалахи захворюваності. У Африці спостерігається найбільше зростання - на 700%.

    ВООЗ заявила, що реальні цифри можуть бути набагато більшими, оскільки тільки 1 з 10 випадків у світі фіксується статистикою.

    Україна, Мадагаскар та Індія найбільше постраждали від цієї хвороби, з десятками тисяч зареєстрованих випадків на мільйон людей.

    Спалахи кору також зафіксовані у Бразилії, Пакистані та Ємені, де сталося багато смертей - в основному серед маленьких дітей.

    Збільшення кількості випадків спостерігається і в країнах з високим рівнем охоплення вакцинацією, зокрема у США та Таїланді.

    ООН стверджує, що кір можливо заздалегідь попередити вакцинами, але глобальний рівень першої стадії імунізації «зупинився» на рівні 85% з 95%, необхідних для уникнення спалахів хвороби.

    Нагадаємо, у Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору.

    Джерело: Укрінформ

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