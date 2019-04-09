У Нью-Йорку б’ють на сполох через поширення кору
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Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня, коли рада охорони здоров'я Нью-Йорка збереться на наступне засідання
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що міська адміністрація вимагатиме від невакцинованих людей терміново провести вакцинацію
У Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору.
Про це 9 квітня повідомляє The New York Times.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що міська адміністрація вимагатиме від невакцинованих людей, які проживають у певних зонах в районі Вільямсбург, Бруклін, провести вакцинацію.
Мер зауважив, що порушників цього розпорядження чекають штрафи.
Більшість випадків захворювання на кір сконцентрована в ультраортодоксальних хасидських районах міста - Вільямсбурзі і Боро-парку.
Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня, коли рада охорони здоров'я Нью-Йорка збереться на наступне засідання.
Зазначається, епідемія кору в Нью-Йорку почалася ще восени 2018 року. З тих пір було зареєстровано 285 підтверджених випадків захворювання. 21 хворого госпіталізували.
Раніше повідомлялося, що в Україні знову зростає рівень захворюваності на кір. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за останній тиждень на кір захворіли 2250 людей - 1121 дорослий та 1129 дітей.
Джерело: РБК-Україна