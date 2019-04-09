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    У Нью-Йорку б’ють на сполох через поширення кору

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    <p>Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня, коли рада охорони здоров'я Нью-Йорка збереться на наступне засідання</p> - У Нью-Йорку б’ють на сполох через поширення кору

    Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня, коли рада охорони здоров'я Нью-Йорка збереться на наступне засідання

    Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що міська адміністрація вимагатиме від невакцинованих людей терміново провести вакцинацію

    У Нью-Йорку оголошено надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста у зв’язку із спалахом кору.

    Про це 9 квітня повідомляє The New York Times.

    Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що міська адміністрація вимагатиме від невакцинованих людей, які проживають у певних зонах в районі Вільямсбург, Бруклін, провести вакцинацію.

    Мер зауважив, що порушників цього розпорядження чекають штрафи.

    Більшість випадків захворювання на кір сконцентрована в ультраортодоксальних хасидських районах міста - Вільямсбурзі і Боро-парку.

    Надзвичайний стан триватиме як мінімум до 17 квітня, коли рада охорони здоров'я Нью-Йорка збереться на наступне засідання.

    Зазначається, епідемія кору в Нью-Йорку почалася ще восени 2018 року. З тих пір було зареєстровано 285 підтверджених випадків захворювання. 21 хворого госпіталізували.

    Раніше повідомлялося, що в Україні знову зростає рівень захворюваності на кір. За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ, за останній тиждень на кір захворіли 2250 людей - 1121 дорослий та 1129 дітей.

    Джерело: РБК-Україна

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