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    У Тайвані стався другий землетрус

    Це другий підземний поштовх за два дні
    Новий землетрус магнітудою 5,0 стався біля східного узбережжя Тайваню в середу. Про це повідомляє китайський сейсмологічної центр (CENC), передає РИА Новости. Підземні поштовхи зафіксовані в середу о 19:13 за місцевим часом в морській акваторії поблизу повіту Хуалянь, де раніше стався землетрус магнітудою 6,5. Осередок землетрусу залягав на
    • Сьогодні, 15:09
    • Розсилка
    AFP 2018 / Paul Yang

    Це другий підземний поштовх за два дні

    Новий землетрус магнітудою 5,0 стався біля східного узбережжя Тайваню в середу. Про це повідомляє китайський сейсмологічної центр (CENC), передає РИА Новости.

    Підземні поштовхи зафіксовані в середу о 19:13 за місцевим часом в морській акваторії поблизу повіту Хуалянь, де раніше стався землетрус магнітудою 6,5. Осередок землетрусу залягав на глибині 13 кілометрів.

    Нагадаємо, великий землетрус магнітудою 6,5 стався 6 лютого о 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 кілометрів. Жертвами землетрусу стали шість чоловік, постраждали ще 258, а 76 людей не виходять на зв'язок і числяться зниклими.

    стихійні лиха смерть
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