Обрушення готелю в Тайвані: під завалами опинились 17 людей

Готель обвалився через землетрус

В результаті обвалення готелю в місті Хуалянь на Тайвані після сильного землетрусу під завалами заблоковані 17 людей. Про це повідомляє портал Haiwainet. Землетрус магнітудою 6,5 було зафіксовано у вівторок в 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 км. Як



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AFP

Готель обвалився через землетрус

В результаті обвалення готелю в місті Хуалянь на Тайвані після сильного землетрусу під завалами заблоковані 17 людей. Про це повідомляє портал Haiwainet

Землетрус магнітудою 6,5 було зафіксовано у вівторок в 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 км.

Як повідомляють ЗМІ, в результаті сильних підземних поштовхів були частково або повністю зруйновані кілька будинків, пошкоджено мости, дорожнє покриття, тротуари.

Наразі інформації про постраждалих або загиблих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Хуалянь на північному сході Тайваню стався землетрус, в результаті чого завалилася будівля готелю.