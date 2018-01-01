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    Обрушення готелю в Тайвані: під завалами опинились 17 людей

    Готель обвалився через землетрус
    В результаті обвалення готелю в місті Хуалянь на Тайвані після сильного землетрусу під завалами заблоковані 17 людей. Про це повідомляє портал Haiwainet. Землетрус магнітудою 6,5 було зафіксовано у вівторок в 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 км. Як
    • Сьогодні, 20:18
    • Розсилка
    AFP

    Готель обвалився через землетрус

    В результаті обвалення готелю в місті Хуалянь на Тайвані після сильного землетрусу під завалами заблоковані 17 людей. Про це повідомляє портал Haiwainet.

    Землетрус магнітудою 6,5 було зафіксовано у вівторок в 23.50 за місцевим часом біля узбережжя повіту Хуалянь на північному сході острова. Осередок землетрусу залягав на глибині 11 км.

    Як повідомляють ЗМІ, в результаті сильних підземних поштовхів були частково або повністю зруйновані кілька будинків, пошкоджено мости, дорожнє покриття, тротуари.
    Наразі інформації про постраждалих або загиблих немає.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Хуалянь на північному сході Тайваню стався землетрус, в результаті чого завалилася будівля готелю.

    ЗМІ стихійні лиха
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