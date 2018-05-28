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    У Тернополі попрощалися із загиблим на Донбасі співробітником СБУ

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    У Тернополі попрощалися із загиблим на Донбасі співробітником СБУ
    Фото: Facebook УСБУ в Тернопільській області

    Руслана Муляра похоронять на Микулинецькому кладовищі

    У Тернополі у понеділок, 28 травня, колеги попрощалися із підполковником Русланом Муляром, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків у Луганській області під час виконання бойового завдання.

    Про це повідомляється на сторінці УСБУ в Тернопільській області у соцмережі Facebook.

    «Сьогодні Руслан востаннє побував у стінах рідного Управління, в якому прослужив понад 17 років свого життя», - говориться у повідомленні.

    Поруч із каплицею Святого Юрія Переможця, яка розташована на території УСБУ, відбулося богослужіння за упокій душі загиблого.

    «Друзі, колеги та бойові побратими схилили голови у молитві, віддаючи шану офіцеру спецслужби, який присвятив своє життя служінню народу та захисту Батьківщини», - повідомили в УСБУ в Тернопільській області.

    Панахида за померлим розпочалася о 17:00 у Домі Скорботи.

    Похорон запланований на 29 травня на Микулинецькому кладовищі.

    Нагадаємо, у Луганській області під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО «А».

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