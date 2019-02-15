У Тернополі проходить фестиваль повітряних куль
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Команди повітроплавців планують не тільки красиво літати над містом, але і провести між собою змагання
Фестиваль повітроплавання «Файне небо» розпочався зранку 15 лютого у Тернополі.
«Цей фестиваль сьогодні, на Стрітення, фактично завершує цикл туристично-розважальних подій, які ми розпочали на початку грудня у рамках проведення «Файного зимового містечка». Упродовж трьох днів тернополяни матимуть можливість помилуватися містом із висоти пташиного польоту, зробити селфі на повітряних кулях, повправлятися у точності, скидаючи з висоти мішки, намагаючись потрапити у ціль, розташовану на міському озері», – розповів кореспонденту агентства директор Тернопільського міського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук.
Зазначимо, що у Тернополі 1 грудня відкрилося «Файне зимове містечко», у рамках якого були облаштовані фотозони для туристів, тривали гастрофестивалі, ігри, конкурси, діяли ковзанки, снігові гірки, звучали виступи етнографічних колективів та окремих виконавців.
Також нагадаємо, що напередодні у Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.