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    У Тернополі проходить фестиваль повітряних куль

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    &laquo;Файне небо&raquo; - це фестиваль повітряних куль у Тернополі - У Тернополі проходить фестиваль повітряних куль
    «Файне небо» - це фестиваль повітряних куль у Тернополі

    Команди повітроплавців планують не тільки красиво літати над містом, але і провести між собою змагання

    Фестиваль повітроплавання «Файне небо» розпочався зранку 15 лютого у Тернополі.

    «Цей фестиваль сьогодні, на Стрітення, фактично завершує цикл туристично-розважальних подій, які ми розпочали на початку грудня у рамках проведення «Файного зимового містечка». Упродовж трьох днів тернополяни матимуть можливість помилуватися містом із висоти пташиного польоту, зробити селфі на повітряних кулях, повправлятися у точності, скидаючи з висоти мішки, намагаючись потрапити у ціль, розташовану на міському озері», – розповів кореспонденту агентства директор Тернопільського міського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук.

    За його словами, сьогодні на Театральному майдані відбуватимуться показові польоти, підняття куль і подорож над містом та околицями. Завтра у програмі фестивалю – спортивні змагання із влучення у ціль з висоти 50 м.

    Зазначимо, що у Тернополі 1 грудня відкрилося «Файне зимове містечко», у рамках якого були облаштовані фотозони для туристів, тривали гастрофестивалі, ігри, конкурси, діяли ковзанки, снігові гірки, звучали виступи етнографічних колективів та окремих виконавців.

    Також нагадаємо, що напередодні у Києві відкрився вражаючий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

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