У Тернополі проходить фестиваль повітряних куль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Файне небо» - це фестиваль повітряних куль у Тернополі

Команди повітроплавців планують не тільки красиво літати над містом, але і провести між собою змагання

Фестиваль повітроплавання «Файне небо» розпочався зранку 15 лютого у Тернополі.

«Цей фестиваль сьогодні, на Стрітення, фактично завершує цикл туристично-розважальних подій, які ми розпочали на початку грудня у рамках проведення «Файного зимового містечка». Упродовж трьох днів тернополяни матимуть можливість помилуватися містом із висоти пташиного польоту, зробити селфі на повітряних кулях, повправлятися у точності, скидаючи з висоти мішки, намагаючись потрапити у ціль, розташовану на міському озері», – розповів кореспонденту агентства директор Тернопільського міського інформаційно-туристичного центру Тарас Ковальчук.

За його словами, сьогодні на Театральному майдані відбуватимуться показові польоти, підняття куль і подорож над містом та околицями. Завтра у програмі фестивалю – спортивні змагання із влучення у ціль з висоти 50 м.