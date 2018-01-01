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    У Тимошенко порахували, скільки миротворців треба для Донбасу

    Дипломат розказав, чого очікувати від безпекової конференції в Мюнхені
    Контингент миротворців ООН на Донбасі має налічувати від 30 до 40 тис. воїнів. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив глава комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря (фракція «Батьківщина»). «З огляду на масштаб конфлікту, довжину лінії зіткнення та розмір території, яку уряд України не контролює, то
    • Сьогодні, 08:14
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    <span>Миротворці ООН</span>
    Миротворці ООН

    Дипломат розказав, чого очікувати від безпекової конференції в Мюнхені

    Контингент миротворців ООН на Донбасі має налічувати від 30 до 40 тис. воїнів.

    Таку думку в коментарі «Главкому» висловив глава комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря (фракція «Батьківщина»).

    «З огляду на масштаб конфлікту, довжину лінії зіткнення та розмір території, яку уряд України не контролює, то очевидно, що йдеться на безпрецедентну миротворчу операцію», - зауважив він.

    На думку Немирі, від Мюнхенської конференції не варто очікувати вирішення питання миротворчої місії.

    «Там, швидше за все, будуть непублічні консультації», - сказав він.

    Як повідомлялось, у звіті, який має бути презентований високопосадовцям цього тижня на Мюнхенській конференції безпеки йдеться, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і чотири тисячі поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

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