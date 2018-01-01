У Тимошенко порахували, скільки миротворців треба для Донбасу

Дипломат розказав, чого очікувати від безпекової конференції в Мюнхені

Контингент миротворців ООН на Донбасі має налічувати від 30 до 40 тис. воїнів. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив глава комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря (фракція «Батьківщина»). «З огляду на масштаб конфлікту, довжину лінії зіткнення та розмір території, яку уряд України не контролює, то



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Миротворці ООН

Дипломат розказав, чого очікувати від безпекової конференції в Мюнхені

Контингент миротворців ООН на Донбасі має налічувати від 30 до 40 тис. воїнів.

Таку думку в коментарі «Главкому» висловив глава комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря (фракція «Батьківщина»).

«З огляду на масштаб конфлікту, довжину лінії зіткнення та розмір території, яку уряд України не контролює, то очевидно, що йдеться на безпрецедентну миротворчу операцію», - зауважив він.

На думку Немирі, від Мюнхенської конференції не варто очікувати вирішення питання миротворчої місії.

«Там, швидше за все, будуть непублічні консультації», - сказав він.

Як повідомлялось, у звіті, який має бути презентований високопосадовцям цього тижня на Мюнхенській конференції безпеки йдеться, що ООН має розглянути застосування контингенту у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і чотири тисячі поліцейських для того, щоб допомогти вирішити кризу в Україні.

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