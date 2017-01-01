У трьох російських містах «замінували» десяток торгових центрів
- Сьогодні, 11:11
-
Розсилка
Поки силовики перевіряють торговитй центр в Омську, на вулицю довелося вийти сотням людей
Фото на omsk_vk
В Іркутську відвідувачі і працівники п'яти торгових центрів були евакуйовані
В Іркутську, Омську і Іжевську евакуюють торгові центри після повідомлень про замінування.
Про це повідомляє « Интерфакс».
В Іркутську відвідувачі і працівники п'яти торгових центрів були евакуйовані.
В Омську перевіряють анонімні повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої в чотирьох торгових центрах.
В Іжевську сапери ОМОНа почали обстеження об'єктів після отримання повідомлень про мінування. За якими саме об'єктам надійшли сигнали, в прес-службі управління Росгвардії по Удмуртії не уточнили, але користувачі соцмереж повідомляють про евакуацію чотирьох торгових центрів.
Нагадаємо, 27 грудня у супермаркеті Петербурга стався вибух, є постраждалі.