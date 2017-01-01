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    У трьох російських містах «замінували» десяток торгових центрів

    В Іркутську відвідувачі і працівники п'яти торгових центрів були евакуйовані
    В Іркутську, Омську і Іжевську евакуюють торгові центри після повідомлень про замінування. Про це повідомляє « Интерфакс». В Іркутську відвідувачі і працівники п'яти торгових центрів були евакуйовані. В Омську перевіряють анонімні повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої в чотирьох торгових центрах.  В Іжевську
    • Сьогодні, 11:11
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    <p>Поки силовики перевіряють торговитй центр в Омську, на вулицю довелося вийти сотням людей&nbsp;</p> <p><i class="_">Фото на&nbsp;omsk_vk</i></p>

    Поки силовики перевіряють торговитй центр в Омську, на вулицю довелося вийти сотням людей 

    Фото на omsk_vk

    В Іркутську відвідувачі і працівники п'яти торгових центрів були евакуйовані

    В Іркутську, Омську і Іжевську евакуюють торгові центри після повідомлень про замінування.

    Про це повідомляє « Интерфакс».

    В Іркутську відвідувачі і працівники п'яти торгових центрів були евакуйовані.

    В Омську перевіряють анонімні повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої в чотирьох торгових центрах. 

    В Іжевську сапери ОМОНа почали обстеження об'єктів після отримання повідомлень про мінування. За якими саме об'єктам надійшли сигнали, в прес-службі управління Росгвардії по Удмуртії не уточнили, але користувачі соцмереж повідомляють про евакуацію чотирьох торгових центрів.

    Нагадаємо, 27 грудня у супермаркеті Петербурга стався вибух, є постраждалі.

     

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