У трьох російських містах «замінували» десяток торгових центрів

В Іркутську відвідувачі і працівники п'яти торгових центрів були евакуйовані

В Іркутську, Омську і Іжевську евакуюють торгові центри після повідомлень про замінування. Про це повідомляє « Интерфакс». В Іркутську відвідувачі і працівники п'яти торгових центрів були евакуйовані. В Омську перевіряють анонімні повідомлення про нібито закладені вибухові пристрої в чотирьох торгових центрах. В Іжевську