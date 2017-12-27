У супермаркеті Петербурга стався вибух, є постраждалі

За попередніми даними, кількість постраждалих досягла 10 осіб

У супермаркеті «Перекресток» у Кондратьєвському провулку в Санкт-Петербурзі РФ стався вибух, повідомляє місцеве видання «Фонтанка». За інформацією видання, вибух стався у камері схову супермаркету. За непідтвердженими даними, кількість постраждалих сягає 10 осіб, усіх постраждалих госпіталізовано, один з них