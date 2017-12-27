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    У супермаркеті Петербурга стався вибух, є постраждалі

    За попередніми даними, кількість постраждалих досягла 10 осіб
    У супермаркеті «Перекресток» у Кондратьєвському провулку в Санкт-Петербурзі РФ стався вибух, повідомляє місцеве видання «Фонтанка». За інформацією видання, вибух стався у камері схову супермаркету. За непідтвердженими даними, кількість постраждалих сягає 10 осіб, усіх постраждалих госпіталізовано, один з них
    • Вчора, 18:54
    • Розсилка

    За попередніми даними, кількість постраждалих досягла 10 осіб

    У супермаркеті «Перекресток» у Кондратьєвському провулку в Санкт-Петербурзі РФ стався вибух, повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

    За інформацією видання, вибух стався у камері схову супермаркету.

    За непідтвердженими даними, кількість постраждалих сягає 10 осіб, усіх постраждалих госпіталізовано, один з них перебуває у важкому стані.

    За повідомленнями в росЗМІ, в петербурзькому управлінні МНС повідомили, що вибух стався близько 19:00 мск. Всіх людей, які знаходився в магазині, евакуювали.

     

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