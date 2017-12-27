У супермаркеті Петербурга стався вибух, є постраждалі
- Вчора, 18:54
-
Розсилка
За попередніми даними, кількість постраждалих досягла 10 осіб
У супермаркеті «Перекресток» у Кондратьєвському провулку в Санкт-Петербурзі РФ стався вибух, повідомляє місцеве видання «Фонтанка».
За інформацією видання, вибух стався у камері схову супермаркету.
За непідтвердженими даними, кількість постраждалих сягає 10 осіб, усіх постраждалих госпіталізовано, один з них перебуває у важкому стані.
За повідомленнями в росЗМІ, в петербурзькому управлінні МНС повідомили, що вибух стався близько 19:00 мск. Всіх людей, які знаходився в магазині, евакуювали.