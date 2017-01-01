У Тунісі перекинувся туристичний автобус: близько 50 постраждалих

Туристи збиралися здійснити екскурсію в Айн Драхм - містечко в горах Крумири на північно-заході Тунісу

У провінції Беджа на північно-заході Тунісу перекинувся автобус, в салоні якого знаходилися 56 туристів. Про це повідомило джерело в уряді країни, передає 112.ua з посиланням на Tunis Afrique Presse. Туристи збиралися здійснити екскурсію в Айн Драхм - містечко в горах Крумири на північно-заході Тунісу, розташованому на висоті 900 м. В окрузі б'є



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Автобус після ДТП

Туристи збиралися здійснити екскурсію в Айн Драхм - містечко в горах Крумири на північно-заході Тунісу

У провінції Беджа на північно-заході Тунісу перекинувся автобус, в салоні якого знаходилися 56 туристів. Про це повідомило джерело в уряді країни, передає 112.ua з посиланням на Tunis Afrique Presse.

Туристи збиралися здійснити екскурсію в Айн Драхм - містечко в горах Крумири на північно-заході Тунісу, розташованому на висоті 900 м.

В окрузі б'є маса мінеральних ключів, а в 20 км від курорту розташований кращий термальний комплекс країни.

Зараз поліція з'ясовує, що стало причиною аварії. Внаслідок події загиблих немає, постраждали близько 50 осіб. Їх вивозять прибулі на місце інциденту карети швидкої допомоги.