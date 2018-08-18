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    У Туреччині сталася ДТП за участі понад 30 автівок: є загиблий і поранені

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    У Туреччині сталося ДТП за участі понад 30 автівок - У Туреччині сталася ДТП за участі понад 30 автівок: є загиблий і поранені
    Фото: IHA
    У Туреччині сталося ДТП за участі понад 30 автівок

    Причиною аварії стало пальне, яке вилилося на трасу з вантажівки

    Унаслідок ДТП за участі понад 30 автівок у Туреччині одна людина загинула, ще 15 — отримали травми.

    Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

    Усіх 15 з серйозними травмами госпіталізували, багатьом людям надали допомогу безпосередньо на місці аварії.

    Причиною аварії стало пальне, яке вилилося на трасу з вантажівки. Поліція вже почала розслідування для затримання її водія.

    У ДТП зіткнулися: вантажівка, 2 пасажирських автобуса, 2 мікроавтобуса та 27 автомобілів.

    Аварія трапилася ввечері 17 серпня в північно-західній турецькій провінції Бурса. Саме в цей день у Туреччині розпочалися офіційні вихідні з приводу мусульманського свята жертвоприношення Курбан-байрам.

    Туреччина ДТП вантажівки аварія
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