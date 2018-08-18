У Туреччині сталася ДТП за участі понад 30 автівок: є загиблий і поранені
-
Розсилка
Фото: IHA
У Туреччині сталося ДТП за участі понад 30 автівок
Причиною аварії стало пальне, яке вилилося на трасу з вантажівки
Унаслідок ДТП за участі понад 30 автівок у Туреччині одна людина загинула, ще 15 — отримали травми.
Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.
Усіх 15 з серйозними травмами госпіталізували, багатьом людям надали допомогу безпосередньо на місці аварії.
Причиною аварії стало пальне, яке вилилося на трасу з вантажівки. Поліція вже почала розслідування для затримання її водія.
У ДТП зіткнулися: вантажівка, 2 пасажирських автобуса, 2 мікроавтобуса та 27 автомобілів.
Аварія трапилася ввечері 17 серпня в північно-західній турецькій провінції Бурса. Саме в цей день у Туреччині розпочалися офіційні вихідні з приводу мусульманського свята жертвоприношення Курбан-байрам.