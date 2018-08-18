У Туреччині сталася ДТП за участі понад 30 автівок: є загиблий і поранені



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Фото: IHA У Туреччині сталося ДТП за участі понад 30 автівок

Причиною аварії стало пальне, яке вилилося на трасу з вантажівки

Унаслідок ДТП за участі понад 30 автівок у Туреччині одна людина загинула, ще 15 — отримали травми.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Усіх 15 з серйозними травмами госпіталізували, багатьом людям надали допомогу безпосередньо на місці аварії.

Причиною аварії стало пальне, яке вилилося на трасу з вантажівки. Поліція вже почала розслідування для затримання її водія.

У ДТП зіткнулися: вантажівка, 2 пасажирських автобуса, 2 мікроавтобуса та 27 автомобілів.

Аварія трапилася ввечері 17 серпня в північно-західній турецькій провінції Бурса. Саме в цей день у Туреччині розпочалися офіційні вихідні з приводу мусульманського свята жертвоприношення Курбан-байрам.