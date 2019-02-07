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    У Туреччині в березні відкриють перший готель для веганів

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    <p>&nbsp;Веганам будуть подаватися екологічно чисті фрукти і овочі</p> - У Туреччині в березні відкриють перший готель для веганів

     Веганам будуть подаватися екологічно чисті фрукти і овочі

    Продукти на городі готелю вирощують, згідно зі світосприйняттям цільової аудиторії готелю, без застосування хімії

    Готель для веганів, який називається дуже просто - The Vegan Lodge, відкриється в Анталії вже в березні цього року.

    Він стане першим готелем такого типу в Туреччині, передає experttur.com. Апологетів виключно рослинної їжі чекають більше трьох десятків номерів, побудованих з екологічно чистих матеріалів. Простіше кажучи, тільки дерево і ніякого бетону. Веганів зі всього світу чекають, природно, їхні страви. Туристам більше не доведеться пояснювати на фуд-корті, чого їм хочеться.

    З веганською їжею проблем не буде ще й тому, що у готелю є не тільки свій сад з гранатовими, оливковими і фруктовими деревами, але і город. Продукти вирощують, згідно зі світосприйняттям цільової аудиторії готелю, без застосування хімії. Отримувати електроенергію і гріти воду в веганському готелі будуть завдяки сонячним батареям. Туалетні приналежності і миючі засоби також екологічні.

    Серед пропозицій для гостей - не тільки йога, але і кулінарні курси. І навіть розміщення з домашніми тваринами можливе - за запитом. В іншому готель як готель: інтернет, пара басейнів, власний пляж, тренажерний зал і, природно, зал для йогів.

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