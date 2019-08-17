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    У Верховинській лікарні залишаються 13 дітей, які напередодні отруїлися на відпочинку

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    Майже половина дітей, які відпочивали у садибі &laquo;Горицвіт&raquo;, отруїлися - У Верховинській лікарні залишаються 13 дітей, які напередодні отруїлися на відпочинку
    Майже половина дітей, які відпочивали у садибі «Горицвіт», отруїлися

    Майже половина дітей, які відпочивали у садибі «Горицвіт», отруїлися

    Станом на 7:00 17 серпня у Верховинській лікарні з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 13 дітей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

    «Станом на 7:0017 серпня в Верховинській центральній лікарні з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 13 дітей (2003 — 2007 років народження), які відпочивали у приватній садибі «Горицвіт» у селі Верхній Ясинів Верховинського району», — йдеться у повідомленні.

    Всього в садибі відпочивало 30 дітей. У відомстві додають, що нині проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області у ніч з 15 на 16 серпня сталося масове отруєння дітей. 13 осіб були шпиталізовані.

    Нагадаємо, після весілля на Закарпатті з отруєнням у лікарню потрапили 35 людей.

    діти відпочинок отруєння
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