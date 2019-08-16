На Прикарпатті масово отруїлися діти



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З отруєнням госпіталізовано 13 дітей

В Івано-Франківській області у ніч з 15 на 16 серпня сталося масове отруєння дітей. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Вказано, що станом на 7 ранку п’ятниці були госпіталізовані 13 дітей.

«У ніч з 15 на 16 серпня до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали у приватній садибі «Горицвіт» у с. Верхній Ясинів Верховинського району (всього в садибі відпочиває 30 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, через масове отруєння у Закарпатській області в ресторані «Сімейний затишок» станом на 15 серпня госпіталізовано 35 осіб. Серед госпіталізованих - 9 дітей.

Раніше в Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких 8 дітей. Люди отруїлися у селі Слобода. Всього на весіллі перебувало 190 осіб.

Також агентство писало про масове отруєння людей у Вінницькій області, в результаті якого постраждали 11 осіб, серед яких троє дітей. Усі вони до сих пір знаходяться у лікарні.