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    На Прикарпатті масово отруїлися діти

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    На Прикарпатті масово отруїлися діти

    З отруєнням госпіталізовано 13 дітей

    В Івано-Франківській області у ніч з 15 на 16 серпня сталося масове отруєння дітей. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Вказано, що станом на 7 ранку п’ятниці були госпіталізовані 13 дітей.

    «У ніч з 15 на 16 серпня до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 13 дітей (2003 - 2007 р.н.), які відпочивали у приватній садибі «Горицвіт» у с. Верхній Ясинів Верховинського району (всього в садибі відпочиває 30 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів», - сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, через масове отруєння у Закарпатській області в ресторані «Сімейний затишок» станом на 15 серпня госпіталізовано 35 осіб. Серед госпіталізованих - 9 дітей.

    Раніше в Закарпатській області на весіллі отруїлися 29 людей, серед яких 8 дітей. Люди отруїлися у селі Слобода. Всього на весіллі перебувало 190 осіб.

    Також агентство писало про масове отруєння людей у Вінницькій області, в результаті якого постраждали 11 осіб, серед яких троє дітей. Усі вони до сих пір знаходяться у лікарні.

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