У ВККСУ відреагували на заборону Козьякову здійснювати повноваження



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У ВККСУ прокоментували заборону Козьякову здійснювати повноваження

Суд припинив повноваження Козьякова і Щотки, бо нібито в них закінчився термін перебування на посаді члена ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) вважає, що термін повноважень голови комісії Сергія Козьякова та його заступника Станіслава Щотки не закінчився, як це вирішив Окружний адмінсуд Києва.

Про це повідомляє прес-служба ВККС.

Так, 15 травня суд припинив повноваження Козьякова і Щотки, бо нібито в них закінчився термін перебування на посаді члена ВККС.

У комісії вважають, що це не так, і представили як докази відповідні документи.

«Наявні у Комісії документи свідчать про інше. Комісія оприлюднює рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2019 року № 640/2620/19, Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 25 квітня 2019 року №, 9901/66/19, науково-правовий висновок Національної академії правових наук України, висновок Національного університету «Києво-Могилянська академія» та пояснення суб’єктів обрання/призначення членів ВККСУ, а саме: Державної судової адміністрації України та Ради адвокатів України», — йдеться у повідомленні.