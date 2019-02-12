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    Україна не дасть Росії окупувати Азовське море − Порошенко

    • Розсилка
    Україна не дасть Росії окупувати Азовське море − Порошенко

    За словами президента, російська анексія Криму, агресія проти Військово-морських сил України в Керченській протоці й Чорному морі не змінять статусу України як морської держави

    Президент Петро Порошенко запевнив, що Україна була, є і залишиться морською державою попри агресію Російської Федерації. Про це він заявив під час виступу на нараді з питань розвиту морського господарського комплексу України в Ізмаїлі у рамках робочої поїздки на Одещину, передає Укрінформ.

    «Російська анексія Криму, агресія проти нашої держави на сході, окупація частини Донбасу, агресія проти Військово-морських сил України в Керченській протоці й Чорному морі точно не змінять статусу України як морської держави», - підкреслив Порошенко.

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    Президент пообіцяв, що не буде допущено окупації Азовського моря та Керченської протоки.

    За його словами, українська присутність на морі є «життєво необхідним і життєво важливим» національним інтересом держави.

    Нагадаємо, Московський міський суд 12 лютого відхилив апеляції чотирьох полонених українських моряків і залишив усіх під вартою в СІЗО до кінця квітня.

    Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх та екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди в Криму заарештували 24 моряків. Троє з них дістали поранення.

    Зараз захоплені українські моряки перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

    Нагадаємо, Московський міський суд 7 лютого залишив чотирьох українських військовополонених моряків під вартою.

    Як повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українських військовополонених моряків задовільний, хоча, за словами Денісової, відповідні медичні документи українській стороні не надані.

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