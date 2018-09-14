У Вселенському патріархаті заявили, що російська автокефалія – самопроголошена



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Архієпископ Йов (Геча)

В 1448 році у Москві обрали митрополита Іону самостійно, без дозволу Вселенського патріархату

Єпископ Константинопольського патріархату, архієпископ Тельміський Йов (Геча) повідомив, що абсолютно всі сучасні православні автокефалії, окрім найдавніших патріархатів, були створені томосами Константинопольської церкви.

Про це представник Вселенського патріархату повідомив у розмові з Cerkvarium.

«Навіть якщо брати історію православної церкви в Росії, то бачимо, що її автокефалія була самопроголошена в 1448 році, коли у Москві обрали митрополита Іону самостійно, без дозволу Вселенського патріархату. Цікаво підкреслити, що ніколи не було дано православній церкві в Росії Томоса про автокефалію», – заявив архієпископ.

Ієрарх також додав, що всі пізніші автокефалії ХІХ-го та ХХ-го століття були проголошені Вселенським патріархатом.

«Крім Вселенського патріархату, в історії православної церкви жодна інша помісна церква не проголошувала автокефалії. Правда, православна церква в Росії може претендувати, що вона проголосила автокефалію православної церкви в Грузії (1943 р.), в Чехословаччині (1951 р.) та в Америці (1970 р.), але ці автокефалії не визнавалися повнотою православної церкви, тому що православна церква в Росії не має такої прерогативи надавати автокефалію», – додав владика.

Архієпископ Йов також згадав про звернення Архієрейського собору УПЦ від 1991 року, коли представники Українських церков вже просили Вселенський патріархат про автокефалію.

«Якщо автокефалія була би надана Українській церкві одразу після проголошення незалежності України у 1991 році, можна було б запобігти 30-ти рокам болючого і шкідливого розколу, який розпочався в 1989 році», – підсумував владика.