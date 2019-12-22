У в'язниці Гондурасу у сутичках загинули 18 людей



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Представники влади назвали подію найгіршою з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни

У в'язниці місті Тела (Гондурас) між ворогуючими бандами виникла бійка.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті інциденту, щонайменше, 18 ув'язнених були вбиті і 16 поранені.

Представники влади назвали подію найгіршим з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни.

Національні міжвідомчі сили безпеки (FUSINA) вже взяли ситуацію в виправній установі під контроль.

INFO - #Honduras : Au moins 18 détenus ont été tués et 16 autres blessés cette nuit dans une #fusillade dans la prison de #Tela au nord-ouest du Honduras. La fusillade a éclaté pour des raisons encore inconnues dans la prison. pic.twitter.com/Yw0why4LqN — FranceNews24 (@FranceNews24) 21 грудня 2019 р.

Відзначається, що бої в переповнених тюрмах Гондурасу часті, оскільки вуличні банди змагаються за контроль всередині установ. Ці банди, відомі як марас, зробили Гондурас однією з найжорстокіших країн у світі.