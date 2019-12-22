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    У в'язниці Гондурасу у сутичках загинули 18 людей

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    У в'язниці Гондурасу у сутичках загинули 18 людей

    Представники влади назвали подію найгіршою з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни

    У в'язниці місті Тела (Гондурас) між ворогуючими бандами виникла бійка.

    Про це повідомляє Reuters.

    В результаті інциденту, щонайменше, 18 ув'язнених були вбиті і 16 поранені.

    Представники влади назвали подію найгіршим з недавніх спалахів насильства у в'язницях країни.

    Національні міжвідомчі сили безпеки (FUSINA) вже взяли ситуацію в виправній установі під контроль.

    Відзначається, що бої в переповнених тюрмах Гондурасу часті, оскільки вуличні банди змагаються за контроль всередині установ. Ці банди, відомі як марас, зробили Гондурас однією з найжорстокіших країн у світі.

    бійка в'язниця
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